Pinalli a Zona Calcio: “Esonero di mister Bonatti inevitabile, Turrini farà bene”

“Quando una società esonera un allenatore è sempre una sconfitta per tutti”. È stato così anche per il Fiorenzuola e lo ha ammesso il presidente Luigi Pinalli ospite di Michele Rancati a Zona Calcio: l’allontanamento di mister Bonatti è stato sofferto, ma allo stesso tempo inevitabile visto che la squadra non seguiva i dettami tattici del tecnico. “Queste decisioni vengono sempre prese da tutti i soci e sono come delle sconfitte – ha detto – Bonatti è un buon allenatore, purtroppo non ha trovato l’amalgama e non è nato quel feeling con i giocatori che sarebbe stato indispensabile”.

Al posto di Bonatti ora c’è Turrini, sul quale si punta molto per una pronta risalita: “Non è un traghettatore, è un ottimo tecnico e abbiamo già visto cosa sa fare con la Primavera. Lo abbiamo trovato molto motivato e sono convinto che farà bene”.

Il futuro del presidente? “La mia passione è ancora intatta, ma sarebbe bello se un giorno potesse prendere il mio posto un giovane carico di entusiasmo”.

Quell’entusiasmo che ha, per esempio, Stefano D’Agostino: l’attaccante si sta prendendo il Piacenza sulle spalle, nonostante il rigore sbagliato contro l’Arconatese. “Non ne sbagliavo uno dal 2018. Rispetto alla gara di ieri, l’Arconatese era imbattuta e non aveva mai preso gol fuori casa, noi l’abbiamo sconfitta segnando due reti, è la conferma che ora siamo squadra”.

Nell’ultima parte del programma, in cui si sono alternati come opinionisti Paolo Gentilotti, Corrado Todeschi e Marco Villaggi, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ospiti in studio Massimiliano Leccacorvi e Fabio Barbieri, rispettivamente ds e centrocampista del San Polo capolista di Terza Categoria.

