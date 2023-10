Domani Gas sales si presenta alla città. Test con Modena e festa al PalabancaSport

Domani, mercoledì 18 ottobre, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza alza il velo sulla nuova stagione con la presentazione ufficiale della squadra. L’appuntamento è alle 20.00 quando squadra, staff e dirigenti saranno al PalabancaSport per dare inizio ad una grande festa aperta a tutta la cittadinanza.

Prima però la formazione biancorossa sarà impegnata nell’ultimo test pre-season con Valsa Group Modena, fischio di inizio previsto per le 17. Sarà anche l’occasione per assistere all’esordio dei nazionali arrivati a Piacenza nella giornata di lunedì. Terminata la partita, dalle 19 alle 20, nel foyer 1, Coldiretti Campagna Amica, partner anche in questa stagione della formazione biancorossa, offrirà una degustazione di prodotti piacentini in attesa della presentazione della squadra.