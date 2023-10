Serie D, Piace in campo contro il Club Milano per lanciare l’assalto alla vetta

Dopo la sostanziosa vittoria di domenica scorsa sulla capolista Arconatese, il Piacenza Calcio punta a fare ancora una volta bottino pieno, per cercare di dare l’assalto alla vetta della classifica che dista solo una lunghezza. Per farlo i biancorossi dovranno battere questo pomeriggio in trasferta (con fischio d’inizio alle 15.00) il Club Milano, squadre che orbita nella zona playout e reduce dal suo primo successo stagionale ai danni del Legnano.

Nonostante il buon momento di forma, la squadra di mister Maccarone deve fare i conti con le assenze di Zini e Kernezo, entrambi infortunati. Non dovrebbe essere della contesa anche il centrocampista Corradi.

Probabili formazioni

Piacenza (4-3-3): Moro; Iob, Silva, Del Dotto, Santella; Gerbaudo, Bachini, Artioli; Ndoye, Recino, D’Agostino. All. Maccarone. Panchina: Galletti, Canale, Berton, Baudouin, Tortelli, Andreoli, Corradi, Hrom, Castro.

Club Milano (3-5-2): Stucchi; Rigo, Scaglione, Di Pentima; Fall, Dioh Mouna, Greco, Costa, Ruiz; Rankovic, Dioh Ekwalla. All.Scavo. Panchina: Monzani, Natale, Cuoco, Goffi, Grechi, Mazzitelli, Minelli, Cominetti, Cretti.