Da stasera parte “Mondo Volley”, il format di Telelibertà dedicato alla Gas Sales

La stagione della Gas Sales sarà ricca di impegni tra Superlega, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ma i tifosi biancorossi non perderanno nessun appuntamento. Ogni sera, infatti, Telelibertà offrirà informazioni e anticipazioni sulla squadra di coach Anastasi con il nuovo format intitolato “Mondo Volley Gas Sales Bluenergy”.

Sarà una striscia preserale, in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.05 (al termine del TGL delle 19.30), per seguire a 360 gradi il mondo Gas Sales. Si parte stasera con il primo appuntamento, all’indomani del debutto in Superlega di Brizard e compagni al Palabanca contro Padova. A condurre sarà il giornalista Marcello Tassi.

“Torniamo puntuali per offrire ai nostri telespettatori una panoramica a tutto tondo sulla nostra Gas Sales – ha spiegato il conduttore – fino all’anno scorso seguivamo la squadra con il programma settimanale “Volley Piacenza #atuttogas” che andava in onda ogni martedì sera, ma i molteplici impegni che avrà la squadra in questa stagione ci hanno indotto a cambiare format per essere ancora più presenti. Avremo dunque cinque strisce quotidiane da 5 minuti, ogni lunedì ci saranno le analisi della partite di campionato, durante la settimana presentazioni e resoconti delle gare di coppa, mentre al venerdì ci sarà la presentazione della giornata successiva di campionato. Avremo immagini, interviste a giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi, oltre che contributi da parte di giornalisti e opinionisti, anche su altri temi che interessano la Gas Sales. In più, una volta al mese, andrà in onda uno speciale di circa 40 minuti che farà il punto della situazione in casa biancorossa”.