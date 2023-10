Gas Sales, Manuel Zlatanov e Alessandro Balatri convocati in Nazionale Under 18

Convocazione di prestigio per i giovani biancorossi Manuel Zlatanov e Alessandro Balatri: da domani, lo schiacciatore e il centrale delle giovanili e della formazione di Serie B della Gas Sales Bluenergy Piacenza saranno al lavoro a Darfo Boario Terme (Brescia) con la Nazionale Under 18.

I due talenti biancorossi, entrambi classe 2008, sono stati convocati (su indicazione del coordinatore tecnico delle Nazionali Giovanili Vincenzo Fanizza) per prendere parte ad uno stage di allenamento che si concluderà mercoledì 1° novembre. Vista la convocazione per il collegiale azzurro dei due giocatori, la gara che vedeva impegnata la formazioni di Serie B domani (con fischio d’inizio alle 18.30 in casa del Kerakoll Sassuolo, quarta giornata di campionato) è stata rinviata a giovedì 2 novembre alle 20.00.

Scenderà invece in campo stasera alle 20.45 la formazione biancorossa che partecipa al campionato di Serie C. Alla Palestra Vero Pellegrini di Parma la formazione biancorossa affronterà il Pgs Lauda San Benedetto.

Scenderà invece in campo domenica a Modena la formazione Under 13 della Gas Sales, che prenderà parte al Memorial “Ruscigno”. Questi i giocatori convocati: Giovanni Braghieri, Jesse Chidiebere Chimdire, Dimitrije Janicijevic, Francesco Maria Bifulco, Antonio De Francesco, Nicolò De Francesco, Tommaso Claudio Losi, Diego Verdetti, Daniel Ecobe Kotto, Ettore Fei, Raffaele Guglielmetti, Lorenzo Bruno.

Allenatori: Rocco Dichio e Carlo Miselli.