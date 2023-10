Gas Sales Bluenegry, oggi in casa di Milano è un antipasto con vista sulla Supercoppa

La sfida di oggi pomeriggio in casa dell’Allianz Milano (fischio d’inizio alle 16.30, diretta su Rai Sport e su volleyballworld.tv), seconda giornata di Superlega, rappresenta per la Gas Sales Bluenergy una sorta di “prova generale” in vista del primo grande appuntamento da dentro o fuori della stagione, le Final Four di Supercoppa in programma il 31 ottobre e 1° novembre a Biella. Per questo motivo, oltre che per dare seguito al convincente successo all’esordio di una settimana fa contro Padova, i ragazzi di coach Anastasi hanno tutte le intenzioni – e le carte in regola – di tornare a Piacenza con in tasca i tre punti.

Ma attenzione: all’Allianz Cloud sarà tutto fuorché una passeggiata. La squadra di coach Piazza è reduce dalla rocambolesca sconfitta al tie-break al cospetto di Modena, con i meneghini che – dopo essere andati ad un passo dall’espugnare il PalaPanini – si sono “mangiati le mani” sprecando un sanguinoso match point sul finire del quarto parziale, regalo che i gialloblù hanno scartato volando al quinto set (poi vinto dagli emiliani).

LEAL E CANESCHI “ARRUOLABILI” – Per questa sfida, prima trasferta della nuova stagione, coach Anastasi potrà contare sul rientro di Yoandy Leal e Edoardo Caneschi, tornati ad allenarsi con il resto dei compagni in settimana dopo i recenti guai fisici. Lo schiacciatore brasiliano ha recuperato da un problema al ginocchio, stesso discorso per il centrale azzurro, operato alla caviglia qualche settimana fa: entrambi potrebbero trovare spazio nel corso del match, per riacquistare il ritmo partita in ottica Supercoppa. Probabile, dunque, che il tecnico mantovano riproponga lo stesso sestetto visto all’opera contro Padova, con Recine in banda insieme a Lucarelli e Ricci centrale accanto all’inamovibile Simon. Ancora out, invece, l’opposto Fabrizio Gironi, ai box per un fastidio al ginocchio (da valutare e definire il suo rientro).

MILANO COL DUBBIO PORRO – Milano deve invece fare i conti con la pesante assenza del palleggiatore titolare Paolo Porro, fermo da inizio ottobre a causa di una lesione alla coscia sinistra. Pur essendo sulla via del recupero, è improbabile che coach Piazza schieri in campo dal primo minuto il regista azzurro, anche se non è del tutto da escludere un suo utilizzo a gara in corso. A reggere tra le mani la bacchetta di “direttore d’orchestra” sarà ancora una volta il giovane Nicola Zonta, che tanto bene ha fatto domenica scorsa contro Modena.