Un Piace decimato riceve al Garilli il Pro Palazzolo: l’obiettivo è rialzarsi

Piove sul bagnato per il Piacenza Calcio, che oltre ai punti sul campo perde anche i pezzi. Dopo la sconfitta in casa del Club Milano, mister Maccarone ha infatti dovuto fare i conti anche con l’infortunio a Corradi, che ne avrà per un paio di settimane lasciando sguarnito un centrocampo già orfano di Bachini. Contando anche le assenze del portiere Moro e degli esterni Zini e Kernezo, l’allenatore biancorosso non avrà tante alternative in vista della partita di questo pomeriggio contro il Pro Palazzolo.

Il Piace torna dunque al Garilli alle 14.30 per risollevarsi dall’ultimo stop, di fronte ci sarà una squadra che insegue a soli due punti di distanza e che tra le proprie fila ha ben tre ex biancorossi, Bini, D’Iglio e Pedone pronti a dare battaglia. Formazione quasi obbligata dunque per Maccarone, che schiererà il suo 4-3-3 con Galletti in porta e in difesa Iob, Silva, Baudouin e Santella, a centrocampo sarà Gerbaudo il play con Andreoli e Artioli ai lati, mentre in attacco potrebbe partire dal primo minuto Ndoye nel tridente con Recino e D’Agostino.