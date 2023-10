Gas Sales, che peccato: Civitanova passeggia 3-0 e vola in finale di Supercoppa

Niente da fare: la Gas Sales perde anche il terzo set e in finale di Supercoppa ci va Civitanova.

L’equilibrio del primo set diventa, per Piacenza, notte fonda nel secondo parziale, dove la Lube – confermando il proprio “assetto da battaglia” – mette subito la museruola agli attaccanti biancorossi, salvo poi colpire senza pietà. Anastasi cambia in corsa metà squadra, ma nemmeno gli ingressi dei vari Recine, Gironi e Alonso sortiscono gli affetti sperati: i martelli di Civitanova continuano a battere forte e quando arrivano i due muri consecutivi prima su Gironi e poi su Simon (20-12) si intuisce che per la Gas Sales potrebbe non essere la serata giusta. La Lube archivia così il secondo parziale con un eloquente 25-16.

Il primo set tra Gas Sales Bluenergy e Cucine Lube Civitanova, equilibratissimo e contraddistinto da continui sorpassi e controsorpassi, se lo aggiudicano per 25-22 i marchigiani, superlativi tanto in ricezione (69%) quanto in attacco (74%), ma in generale più freddi e concentrati nei decisivi istanti finali. Un paio di incomprensioni dalla parte biancorossa del campo – una ricezione troppo lunga e un’invasione – vanificano il grande lavoro svolto da Lucarelli (5 punti e 83% di precisione offensiva), l’ottimo piglio difensivo di Scanferla, ma soprattutto la straordinaria serie a servizio di Simon (doppio ace e +3 sul 9-6) che sembrava aver incanalto su binari favorevoli l’avvio di questa semifinale.

Chi vince affronterà domani alle 17.00 nella finalissima Perugia, vincente per 3-1 in rimonta sui campioni d’Italia di Trento nell’altra semifinale.