Vietato sbagliare per il Piace di BigMac, bisogna ritrovare i tre punti a Legnano

Il Piacenza non può più sbagliare e il primo a saperlo è mister Maccarone. “Ho parlato con la società – ha spiegato Big Mac – e ho ricevuto l’attestato di stima che mi serviva per continuare in panchina. Sono convinto che abbiano fatto la scelta giusta, ora sta a me dimostrarlo”. Serve quindi una reazione dopo la sconfitta in casa contro la Pro Palazzolo. Maccarone proverà a tornare ai tre punti confidando nel tridente offensivo targato Ndoye, Recino e D’Agostino.

Ad aspettare i biancorossi l’ultima della classe. Il Legnano infatti. dopo l’avvio lampo con due vittorie con Tritium e Folgore Caratese ha poi raccolto solo due punti nelle successive otto gare. Il fischio di inizio è previsto per le 14.30 allo stadio Mari” di Legnano.

Probabili formazioni

Legnano (4-4-2): Pietroluongo; Franco, Becchi, Severgnini, Lomolino; Serafini, Marchetti, Malagò, Esposito; Sangare, Rossi. All. Zattarin. A disposizione: Laukzemis, Ruggeri, Ambanelli, D’Avanzo, Staffa, Ferchichi, Perkovic, Nunes, Mladenovic. Arbitro: Recchia di Brindisi.

Piacenza (4-3-3): Galletti; Iob, Silva, Del Dotto, Santella; Gerbaudo, Andreoli, Artioli; Ndoye, Recino, D’Agostino. All. Maccarone. A disposizione: Maianti, Canale, Baudouin, Tortelli, Berton, Chiricosta, Castro, Russo, Hrom.