Piacenza, Rossini ha diretto il primo allenamento sotto gli occhi di Sestu e De Vitis

Piglio deciso, entusiasmo e una carica (si spera) contagiosa.

Così Stefano Rossini ha diretto sul rinnovato campo Bertocchi il primo allenamento da nuovo mister biancorosso. Ieri sera, poche ore dopo la sconfitta sul campo del Legnano che ha relegato il Piace a 8 punti dalla vetta del girone B di Serie D, la dirigenza ha deciso di esonerare Massimo Maccarone e di promuovere Rossini dalla Primavera.

Oggi, dopo una lunga chiacchierata negli spogliatori del Garilli, la prima seduta di allenamento in vista della partita di domenica contro il Crema: primo esame per il nuovo mister, ma ultima chiamata per provare a non abbandonare definitivamente le speranze di un campionato di vertice.

Il tutto, sotto gli occhi del direttore sportivo Alessio Sestu e di Totò De Vitis, neo-responsabile dell’area tecnica della prima squadra (oltre che del settore giovanile).

