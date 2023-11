La prima di Rossini alla guida del Piace. L’assalto alla Serie D riparte dal Crema

Obbiettivo rinascita per proseguire con l’assalto alla Serie D. Questo il compito affidato a mister Rossini, che oggi pomeriggio siederà per la prima volta sulla panchina dei biancorossi. A vendere cara la pelle ci sarà il Crema guidato da mister Danesi. Fischio di inizio previsto alle 14.30 al Garilli. In casa Piacenza allarme coperta corta: capitan Jacopo Silva sconterà la prima delle tre giornate di squalifica in seguito alla rissa in campo con Mladenovic a Legnano. Ipotizzabile dunque la coppia Del Dotto-Baudouin al centro della difesa a 4, con Santella intoccabile a sinistra e Iob che difficilmente recupererà a destra, al suo posto probabile l’ingresso di Canale. In porta, Moro si è allenato con i compagni negli ultimi giorni e tenterà il recupero in extremis fra i pali, in caso contrario dovrebbe sostituirlo ancora Galletti. A centrocampo, la lunga assenza di Bachini e lo stop di Corradi portano a scelte obbligate con Gerbaudo, Andreoli e Artioli. Possibile chance per Ndoye sulla corsia destra, sia ad accompagnare Recino e D’Agostino nel tridente sia come esterno in un eventuale 4-4-2, con Artioli ad allargarsi dall’altra parte.

Crema è quindi la prima tappa di un nuovo percorso, ma nel quale già non si può sbagliare.

Probabili formazioni:

PIACENZA (4-3-3): Galletti; Canale, Del Dotto, Baudouin, Santella; Gerbaudo, Andreoli, Artioli; Ndoye, Recino, D’Agostino. A disposizione: Moro, Tortelli, Berton, Chiricosta, D’Ippolito, Russo, Hrom, Castro, Kernezo. Allenatore: Rossini.

CREMA (4-3-3): Ziglioli; Cerri, Accorsini, Baggi, Abbà; Tomella, Lussignoli, Russo; Lovaglio, Bardelloni, Grasso. A disposizione: Ferrara, Gentili, Stringara, Stringa, Gallo, Semenza, Mapelli, Tognocchi, Bignami. Allenatore: Danesi.

Arbitro: Aldi di Lanciano