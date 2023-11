Oggi Ponte San Pietro-Piace: biancorossi in emergenza in casa dell’ultima in classifica

È un Piacenza in grandissima emergenza quello che i sostenitori biancorossi (a cui è stata vietata la trasferta) saluteranno e inciteranno questa mattina, al piazzale del Garilli alle 8.30, prima della partenza in pullman per la missione in casa del Ponte San Pietro (ultima in classifica), con fischio d’inizio alle 14.30. È costretto a vivere alla giornata anche mister Rossini, alla seconda panchina dopo l’esordio con pareggio per 1-1 contro il Crema.

La situazione è veramente al limite. Positivi solo i rientri di Iob e Kernezo, mentre oltre al lungodegente Bachini e a Zini e Corradi che restano fuori dai radar, in settimana si è aggiunto lo stop per bomber Recino. Piccoli fastidi per Santella, Canale e Berton hanno falcidiato la difesa biancorossa, che deve fare a meno anche di capitan Silva squalificato. Una squadra da reinventare, in attesa di innesti (Touré potrà essere tesserato solo nella prossima settimana), che vedrà il supporto dei ragazzi dell’Under 19.

Le probabili formazioni

PONTE SAN PIETRO (4-2-3-1): Moroni; Concas, Cerini, Gatelli, Rota G; Caporali, Rota L; Ferreira Pinto, Ruggeri, Gambarini; Gningue. All. Valenti. A disposizione: Bassi, Gogna, Pagliarini, Gritti, Brambilla, Caliendo, Giuli, Kante, Coulibaly.

PIACENZA (4-4-2): Moro; Napoletano, Del Dotto, Baudouin, Iob; Ndoye, Gerbaudo, Andreoli, Artioli; D’Agostino, Hrom. All. Rossini. A disposizione: Maianti, Calegari, Gandolfi, Tortelli, Chiricosta, Bassanini, Castro, Kernezo, Russo.