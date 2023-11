Padel, il piacentino Simone Cremona trionfa ai nazionali. Per lui è il sesto scudetto

Sesto scudetto in sette anni per Simone Cremona. Un titolo, il quarto consecutivo, che ha il sapore di storia per il piacentino classe 87. In coppia con Lorenzo Di Giovanni, Cremona si è aggiudicato l’edizione 2023 dei campionati italiani assoluti di Padel nella finale di Parma contro Graziotti e Sinicropi.

Cremona continua quindi ad adornare la propria bacheca di trofei. Quest’ultimo va aggiungersi alle coppe vinte con Daniele Cattaneo nel 2017 e nel 2018, con Marcelo Capitani nel 2020 e nel 2021, e con Marco Cassetta lo scorso anno.

Cremona e Di Giovanni hanno superato i numeri uno del seeding Riccardo Sinicropi e Giulio Graziotti con il risultato di 2-6 6-3 7-5.