Per Gerbaudo la rimonta è possibile. A Zona anche il giovane bomber Scomparin

“Ad Avellino, a poco più di una decina di giornate dal termine del campionato, accusavamo un ritardo in doppia cifra dalle prime della classe. A fine torneo raggiungemmo l’obiettivo prefissato, ovvero la promozione in Serie C”. Si è congedato così dagli studi di Telelibertà Matteo Gerbaudo, sempre più leader del Piacenza e che ieri sera ha rappresentato i biancorossi nello studio di Zona Calcio. Durante la trasmissione del vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati, il centrocampista 28enne ex Mantova ha confermato le doti già evidenziate in campo: serenità e grande lucidità nei giudizi susseguenti alla prova di Ponte San Pietro, ma anche relativi al tribolato inizio di stagione dei biancorossi.

“Certo che guardiamo ancora in alto – ha detto senza esitazioni Gerbaudo che, tra pochi mesi, diventerà nuovamente papà di un maschietto – l’obiettivo di vincere il campionato prefissato a inizio stagione non cambia di una virgola e questo distacco dalla prima (- 9 dall’Arconatese) deve ora diventare uno stimolo per cambiare registro e fare meglio di quanto abbiamo compiuto fino ad ora”. A chiudere la serata di Zona Calcio, anche il pallone dei dilettanti: protagonisti in via Benedettine il San Lazzaro capolista di Seconda Categoria (GironeA) con il ds Sandro Equo e il capocannoniere del torneo Nicolò Scomparin.