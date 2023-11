La Gas Sales batte 3-1 un’ottima Cisterna. Ora Perugia, Ankara e Monza

Un primo set vinto 25-13 che sembrava essere il preludio a una scorpacciata, poi il calo (soprattutto in difesa e a muro), ma la vittoria che comunque arriva sul 3-1. È l’estrema sintesi della sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Top Volley Cisterna, con i biancorossi che – pur sudando più del dovuto – riscattano la sconfitta subita sabato sera in casa di Trento. L’impressione è che servirà ben altro per battere Perugia domenica prossima, prima dell’esordio in Champions League contro Ankara mercoledì prossimo e la nuova trasferta in casa della lanciatissima Monza di domenica 26.

LA CRONACA DEL PRIMO SET – L’assolo biancorosso comincia già nel primo set, quando una super correlazione muro-difesa consente a Brizard di armare a dovere tutta la potenza dell’attacco piacentino. Il block di Gironi su Faure regala il primo break sul 5-2, ma il turbo lo mette Leal con una strepitosa serie a servizio che porta Piacenza sul 12-6. Alla Gas Sales riesce praticamente tutto, come suggerisce il punto messo a segno da Caneschi praticamente da terra, dopo una difesa di spalla di Simon: si viaggia così sul 19-10.

LA CRONACA DEL SECONDO SET – Mantenere un livello così alto è praticamente impossibile, anche perché la Top Volley si ricompatta nel secondo set, iniziando a difendere meglio, ma soprattutto ad attaccare: Piacenza va in crisi e si ritrova sotto 14-16. Simon trova il pari con l’ace del 16-16, ma ora gli avversari si fanno sentire anche a muro, riportandosi avanti 17-20. La Gas Sales fa un bel respiro e con l’ace di Brizard accorcia a -1 sul 21-22. Ma è grazie a Lucarelli (grandioso dai nove metri) se la Gas Sales riesce a trovare il pari sul 23-23, portando poi il discorso ai vantaggi. Qui ci pensa uno straordinario Gironi, con due ace consecutivi, a completare la rimonta chiudendo 27-25.

LA CRONACA DEL TERZO SET – Chi crede che il terzo set potrà ora viaggiare sul velluto si sbaglia di grosso: Cisterna, infatti, vola subito 7-11, per poi accelerare con il +5 sul 15-20. Il muro la difesa non reggono, Piacenza inserisce Andringa per dare man forte alla seconda linea, Piacenza ricuce lo svantaggio portandosi a -1 sul 23-24, ma Cisterna questa volta ne ha di più e chiude 23-25.

LA CRONACA DEL QUARTO SET – Piacenza ha ora fretta di chiudere, Cisterna spera di portare il discorso al tie break. Il quarto parziale è frammentato e costellato di errori da una parte e dall’altra, ma la Gas Sales è più lucida e piazza l’affondo con Lucarelli sul 18-15. Il muro di Simon del 20-16 è una sorta di sentenza, la Gas Sales chiude 25-20.

