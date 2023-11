Piace, è ora di conferme: al Garilli c’è il Caldiero Terme. Esordio per Marquez e Tourè

Con 4 punti nelle ultime due partite il Piacenza è uscito dalle sabbie mobili nelle quali si trovava impantanato prima dell’arrivo di mister Rossini, adesso è arrivato il momento delle conferme.

Sarà un testa interessante lo scontro di oggi pomeriggio alle 14.30 arriverà il Caldiero Terme al Garilli, formazione che ha finora stupito tutti e che viaggia spedito in seconda posizione con ben sette punti di vantaggio su Silva e compagni. Rossini avrà a disposizione i nuovi arrivati Marquez e Tourè, che si riveleranno utili fin da subito visto l’altro numero di indisponibili.

Poche, infatti, le alternative: la difesa davanti a Moro verrà confermata con Iob a destra, in mezzo la coppia Baudouin–Del Dotto e a sinistra Santella che ha recuperato dall’infortunio, a centrocampo problemi per Artioli, potrebbe dunque toccare subito a Tourè completare il reparto con Gerbaudo e Andreoli, mentre in attacco Marquez farà il suo esordio dal primo minuto affiancato da Ndoye e D’Agostino.