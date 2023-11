Piacenza, con la Clivense si giocherà alla Phoenix Arena a porte chiuse

Manca soltanto la comunicazione ufficiale della questura di Verona che dovrebbe arrivare nella serata di oggi o, al più tardi, domani, venerdì 1° dicembre, ma la gara tra Clivense e Piacenza si giocherà senza pubblico sulle tribune. Una decisione dettata dalla mancata disponibilità di altri impianti nella zona che potessero ospitare anche il numeroso pubblico di fede biancorossa che avrebbe seguito il Piace nella trasferta veneta e, ovviamente, alla mancanza di un “vero” settore ospiti all’interno dell’impianto del club, la Phoenix Arena, che ha raccolto l’eredità del ChievoVerona. Dunque, niente stadio per i piacentini e, di conseguenza, nemmeno per i tifosi veronesi: questa la soluzione adottata per il match valido per la 16esima giornata del Girone B di Serie D.

