Serata di Champions per la Gas Sales Daiko: in casa di Lisbona solo per vincere

Sulla carta non è un appuntamento da dentro o fuori, ma in realtà poco ci manca: dopo la sconfitta all’esordio contro Ankara, per la Gas Sales Daiko Piacenza la sfida di questa sera (in programma alle 21.30, ora italiana, trasmessa su Dazn) lo Sport Lisboa e Benfica – secondo incrocio di Champions – rappresenta già uno spartiacque. Sia per quanto riguarda la classifica della “Pool C”, con i biancorossi che per sperare di chiudere il girone al primo posto (obiettivo già difficilissimo, visto il risultato maturato ieri tra Ankara e Berlino) non possono più permettersi passi falsi, sia per interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive tra Italia ed Europa.

Per la sfida contro i portoghesi coach Anastasi dovrà ancora una volta fare a meno dell’opposto Yuri Romanò, che ieri non è salito sull’aereo per Lisbona. Il bomber biancorosso, assente dal campo dalla fine di ottobre dopo l’infortunio agli addominali durante la semifinale di Supercoppa, era tornato arruolabile domenica scorsa in occasione della sfida di campionato (poi persa 3-1) in casa di Monza. Probabile, ma non scontato, che l’azzurro possa tornare ad assaggiare il campo domenica prossima, quando Piacenza ospiterà Verona per l’ottava giornata di Superlega.

Anastasi che nel frattempo ha recuperato in pieno Antoine Brizard, pronto a guidare anche stasera il gioco piacentino. Insieme a lui, in diagonale, dovrebbe trovare posto Fabrizio Gironi, anche se il tecnico mantovano potrebbe optare per il modulo a tre schiacciatori, con Recine e Lucarelli in posto quattro e Leal opposto. Simon e Caneschi (con quest’ultimo “insidiato” da Ricci) saranno i centrali, mentre Scanferla è inamovibile nel ruolo di libero. A Piacenza serve assolutamente un netto successo, per scongiurare quella che – in caso di nuovo stop – assumerebbe i contorni di una vera e propria crisi. Per farlo, Simon e compagni dovranno evitare di incappare nelle amnesie che sono costante parecchio nel recente periodo: oltre a ritrovare la sua proverbiale efficacia a servizio (contro Ankara sono stati solo 2 i punti diretti messi a segno) e un buon equilibrio nella fase di difesa-contrattacco, la Gas Sales Daiko dovrà imporre il proprio gioco e il proprio ritmo dall’inizio alla fine, senza adeguarsi al livello degli avversari commettendo errori banali.

Concetti ribaditi anche dal tecnico Andrea Anastasi: “Quella contro Lisbona – ha spiegato alla vigilia – è una partita molto importante per noi. Affrontiamo una squadra abituata a queste manifestazioni e che in casa gioca sempre una buona pallavolo. Noi dovremo giocare con molta attenzione, cercando di mantenere un certo equilibrio per tutta la partita evitando errori gratuiti”.

L’AVVERSARIO – Il club portoghese guida la classifica del campionato di Primeira Divisao a punteggio pieno: 11 gare giocate, 11 vittorie e 33 punti centrati. Lisbona ha messo in bacheca gli ultimi quattro campionati giocati e la scorsa stagione ha anche alzato al cielo la Coppa di Portogallo. La Cev Champions League l’ha vista spesso protagonista nelle recenti stagioni. Nel palmares conta 11 scudetti, 20 Coppe di Portogallo e 10 Supercoppe nazionali. Nel primo turno di Champions la squadra di Lisbona è uscita sconfitta per 3-0 dal match contro il Berlin Recycling Volleys.

L’ALTRO INCROCIO – Nell’altra sfida della Pool C, Ankara ha battuto in rimonta al tie break Berlino, volando a 5 punti. Segue la compagine tedesca a quota 4, con Piacenza e Lisbona ancora ferme a 0.