I Lyons vogliono tornare alla vittoria. Oggi al Beltrametti arriva la corazzata Padova

La Serie A Elite torna al Beltrametti e chiude il weekend dell’Immacolata, con una delle sfide più difficili per i Leoni di Urdaneta e Paoletti. Oggi alle ore 14.00 arriva a Piacenza la corazzata del Petrarca Padova, vice campione d’Italia e secondo in classifica.

I tuttineri sono ancora la squadra da battere nel massimo campionato italiano, avendo raggiunto le ultime tre finali scudetto e dopo aver vinto il titolo nel 2022. Fino alla scorsa giornata, il Petrarca era ancora imbattuto e capolista, ma un passo falso sul campo del Mogliano ha aperto le porte al sorpasso in vetta del Colorno. I tuttineri saranno quindi affamati di vittoria, per non perdere contatto con il primo posto e lanciare un messaggio a tutte le pretendenti, tra cui il Rovigo che sarà l’avversario del Petrarca nell’ultima giornata del 2023 il 24 dicembre.

L’ostacolo principale per i Petrarchini sarà ancora una volta la mischia dei Lyons, arma migliore dei bianconeri in questo inizio di campionato. Anche nell’ultima sfida di Colorno, la rimonta bianconera è partita dal pacchetto degli avanti, che ha portato a marcare due volte il tallonatore Minervino, leader del reparto insieme al numero 8 Portillo. Lo stesso Minervino ha parlato della sfida che aspetta i suoi: “Dopo 4 partite perse per pochi punti, abbiamo capito quanto questo campionato si giochi sui piccoli dettagli – le sue parole -. Dobbiamo essere più precisi e cinici nel sfruttare le occasioni, soprattutto contro squadre più forti come il Petrarca. Abbiamo dimostrato di poter battere chiunque, l’atteggiamento della squadra è quello giusto, dobbiamo solo sbloccarci con una vittoria per riprendere a marciare”.