Al Garilli Piacenza-Castellanzese. Gol di Del Dotto 1-0 DIRETTA

Secondo tempo

2’ Piace subito vicino al raddoppio a inizio ripresa: D’Agostino trova Ndoye sulla destra, l’esterno si divora una grande occasione a tu per tu con il portiere e spara alto.

49’ Gol annullato alla Castellanzese. Gli ospiti su angolo avevano trovato il pareggio con Bernardi, ma secondo l’arbitro il difensore aveva commesso fallo sul portiere sul portiere del Piacenza, Moro, prima di colpire di testa.

15’ Entrambi gli allenatori iniziano a sfruttare la panchina: per la Castellanzese dentro Boccadamo per Valsecchi, nel Piacenza spazio a Gerbaudo a rilevare uno spento Corradi.

Primo tempo

7’ Piacenza che ci prova soprattutto con Ndoye in avvio: l’esterno prima manca di poco l’impatto sul cross di D’Agostino dalla sinistra, poi centra in pieno la traversa, lanciato da Andreoli, con un pallonetto sull’uscita di Spada.

22’ Vantaggio del Piacenza con Del Dotto: il difensore biancorosso trova la deviazione vincente di testa sull’angolo dalla sinistra di D’Agostino, sfruttando l’uscita mancata di Spada.

27’ Ndoye e Andreoli duettano sulla sinistra, il centrocampista arriva al cross e trova l’inserimento di Bassanini: colpo di testa fuori di poco.

28’ Esordio per un altro classe 2006 nel Piacenza: Iob è costretto a lasciare il campo dopo aver subito un colpo al volto e lascia spazio al terzino dell’Under 19, Antonio Napoletano.

36’ Prima occasione per la Castellanzese sulla punizione dal limite di Arrigoni. Una deviazione trova Colombo solo davanti a Moro, ma l’attaccante spara alto da due passi.

46’ Il primo tempo si chiude con una chance ospite nel recupero: Mandelli si accentra e scarica un bel sinistro, alto di poco.

NOTIZIA DELLE 14.00 – Il Piacenza torna in campo al Garilli (ore 14.30) per sfidare una Castellanzese affamata di punti salvezza e guidata dell’ex allenatore biancorosso Manuel Scalise (solo 6 partite in per lui nella stagione 2022/23, prima dell’esonero). D’Agostino e compagni vogliono tornare al successo in campionato dopo il pareggio per 1-1 in casa della Clivense per proseguire nella rimonta verso la vetta del girone B di Serie D. Fra le novità di formazione, dentro dal 1’ Corradi, Del Dotto e Ndoye.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Piacenza (4-4-1-1): Moro; Iob, Silva, Del Dotto, Artioli; Ndoye, Andreoli, Corradi, Bassanini; D’Agostino; Recino. All. Rossini. (Maianti, Santella, Tortelli, Gerbaudo, Russo, Touré, Napoletano, Marquez, Castro).

Castellanzese (3-5-2): Spada; Sassaro, Compagnoni, Bernardi; Reggiori, Mandelli, Arrigoni, Valsecchi, Ayokoue; Chessa, Colombo. All. Scalise. (Poli, Boccadamo, Bigotto, Areco, Di Nardo, Tirapelle, Vavassori, Cerlesi, Arcangeloni).

Arbitro: Marangone di Udine.