A Palazzo Farnese la festa di Natale del Piace: “Più di un club: un bene di tutti”

Ha avuto un significato speciale il tradizionale scambio di auguri in casa Piacenza Calcio con tesserati e collaboratori. Quest’anno, infatti, la società ha deciso di rinsaldare ulteriormente il rapporto con la città e la comunità piacentina, scegliendo Palazzo Farnese come sede dell’appuntamento.

Soci, dirigenti, calciatori e staff tecnico si sono quindi dati appuntamento nel tardo pomeriggio per visitare la mostra dedicata ai fasti di Elisabetta Farnese. “È l’ennesima iniziativa che mettiamo in campo per fare in modo che il Piacenza non sia vista solo come una semplice squadra di calcio – ha spiegato il socio con delega al marketing, Alessandro De Santis – ma come un “bene” di tutti, che noi cerchiamo di valorizzare al meglio. E poi una visita così non può che far bene anche a noi, per conoscere ancora meglio le tante meraviglie culturali del nostro territorio”.

Un momento di festa, ma sempre senza scordarsi che alla fine del girone di andata mancano ancora due giornate: “Naturalmente siamo concentrati su queste due importanti sfide – ha aggiunto il presidente biancorosso, Marco Polenghi – perché, voglio ribadirlo, non sono assolutamente cambiati gli ambiziosi obiettivi di questa stagione. Ma non dobbiamo neppure essere giudicati per i soli risultati sul campo, perché il Piacenza sta facendo un grande lavoro anche su altri aspetti, dal settore giovanile alla presenza nella comunità locale, al proficuo rapporto con le istituzioni”.