Avanti con la rimonta, Piace in campo con Real Calepina: fischio d’inizio alle 14.30

Il Piacenza Calcio vuole continuare la rimonta ben avviata dall’arrivo del nuovo allenatore oggi pomeriggio sul campo del Real Calepina (fischio d’inizio alle 14.30), alla ricerca del settimo risultato positivo di fila fra novembre e dicembre. Perciò il mister Stefano Rossini chiede uno sforzo ai suoi giocatori. Mentalità che potrà trasmettere anche il nuovo arrivato Michele Somma, difensore classe ‘95 che va a completare un pacchetto arretrato che aveva assolutamente bisogno di un profilo con la sua esperienza.

Il Real Calepina di mister Daniele Capelli potrebbe diventare però osso duro, specie su un campo non perfetto (ma mai come quello della Clivense). Padroni di casa che arrivano da un buon momento, ma Piacenza che deve subito imporre le proprie convinzioni: “Mi aspetto una squadra giovane, con delle qualità e che non muore mai. Noi dobbiamo fargli subito capire che ci siamo, togliendogli certezze” dice Rossini.