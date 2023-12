All’Euganeo partita a una sola porta: il Fiorenzuola crolla sotto i colpi del Padova

Un naufragio in piena regola. Il Fiorenzuola, nel penultimo turno dell’anno del girone A di Serie C, è protagonista di una prova a dir poco deludente. All’Euganeo, la squadra veneta domina in lungo e in largo e chiude i giochi, di fatto, già nel primo tempo. Le reti di Belli e di Liguori stroncano le velleità rossonere e, nella ripresa, Sorzi è protagonista di svariati miracoli che hanno reso il passivo meno pesante. Bortolussi ha colpito per il tris che ha suggellato una gara senza storia.

Il Fiorenzuola chiuderà il 2023 con la sfida di venerdì con il Novara, autentico scontro salvezza tra terz’ultima (la formazione valdardese) e ultima della classe. Un appuntamento cruciale per alimentare le speranze di salvezza rossonere.

Padova-Fiorenzuola 3-0

Padova: Donnarumma; Delli Carri; Perrotta; Belli; Varas (77’ Bianchi); Fusi (65’ Dezi); Radrezza; Villa; Capelli (65’ Kirwan); Bortolussi (86’ Toldo); Liguori (77’ Palombi). All. Torrente. A disposizione: Zanellati; Rossi; Leoni; Granata; Calabrese; Favale.

Fiorenzuola: Sorzi; Potop (54’ Bondioli); Nelli; Stronati (72’ Gonzi); Silvestro; Ceravolo (72’ Oneto); Oddi; Cremonesi; Musatti (46’ Di Gesù); Beretta; Anelli (84’ Seck). All. Turrini. A disposizione: Guadagno; Alberti; Di Quinzio; Sussi; Kenzin.

Arbitro: Diop da Treviglio – Assistenti: Tini Brunozzi – Rinaldi – IV Ufficiale: Marangone

Reti: 30’ Belli (P); 45’ Liguori (P); 61’ Bortolussi (P)

Note: espulso al 59’ Cremonesi (F) per somma di ammonizioni