Alle 21.00 su Telelibertà torna “Volley Piacenza #atuttogas”: in studio coach Anastasi

Sta ormai per concludersi un 2023 davvero positivo per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che quest’anno ha conquistato la Coppa Italia e anche l’accesso alla prima Champions League della sua storia. I riflettori di Telelibertà saranno puntati proprio sulla massima competizione europea questa sera nel corso di “Volley Piacenza #atuttogas”, puntata speciale che rientra nel format “Mondo Volley – Gas Sales Bluenergy”. Alle “pillole” quotidiane, in onda sull’emittente piacentina dal lunedì al venerdì, si affianca da oggi un appuntamento mensile di approfondimento interamente dedicato alla squadra biancorossa.

La trasmissione di approfondimento sul panorama biancorosso andrà in onda a partire dalle 21.00: ospiti nello studio del conduttore Marcello Tassi saranno coach Andrea Anastasi e il palleggiatore Bruno Dias, accompagnati dal giornalista Simone Carpanini. In primo piano ci sarà l’impegno di Champions che la squadra dovrà affrontare domani sera al Palabanca contro Lisbona, match cruciale per il passaggio del turno: insieme ai protagonisti capiremo quali sono le condizioni generali del gruppo e come intenderanno scendere in campo contro i portoghesi. Non mancherà, inoltre, una lunga analisi del campionato di Superlega, che nell’ultimo turno ha visto la Gas Sales perdere al tie break contro Civitanova. Brizard e compagni avranno infatti ancora una partita di campionato prima di salutare definitivamente il 2023, il 26 dicembre a Modena: un big match – valido per l’ultima giornata del girone d’andata – fondamentale per blindare la terza piazza in classifica e assicurarsi così un bel vantaggio in ottica Coppa Italia.