Atletica 5 Cerchi, una stagione da incorniciare. Premiati gli atleti migliori

Si conclude una stagione da incorniciare per l’Atletica Cinque Cerchi. La società piacentina ha premiato gli atleti che si sono distinti durante l’anno e che hanno raggiunto risultati di prestigio e mai centrati finora. Il salone del Coni di Piacenza ha ospitato i ragazzi alla presenza del presidente della Cinque Cerchi Lorenzo Garganese e dei rappresentanti della società Paolo Zanetti, Umberto Fontana, Corrado Pagani e Tiziana Bignami.

“Il 2023 è stato favoloso per noi perché abbiamo centrato la finale Cadetti regionale sia con la squadra femminile sia con quella maschile – ha spiegato Garganese – quest’ultimo un risultato storico per noi perché mai ottenuto finora, più un secondo e terzo posto nelle prove multiple nei Cadetti regionali maschili e femminili. Abbiamo confermato la vocazione dell’Atletica Cinque Cerchi perché nelle prove multiple i nostri atleti hanno già vinto alcuni titoli italiani in passato. A febbraio organizzeremo la fase invernale del Torneo Lanci Invernali, che 15 giorni dopo si concluderà con la fase italiana a Mariano Comense dove noi punteremo a fare bene avendo dei giavellottisti di valore come Norberto Fontana negli Assoluti e Daniele Cighetti negli Juniores. Inoltre, iscriveremo al torneo la squadra maschile assoluta che attualmente è ancora in prestito al Cus Parma, sarà un gruppo di tutto rispetto che si farà certamente valere”.