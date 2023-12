Gas Sales Daiko, stasera arriva il Benfica per la 1° di ritorno di Champions

Ultimo turno casalingo e primo del girone di ritorno in Champions League per la Gas Sales Daiko Piacenza, che stasera alle 20.30 al PalaBancaSport affronterà i portoghesi dello Sport Lisboa e Benfica nella quarta giornata della pool C della massima competizione europea.

Dopo la sconfitta al tie break in campionato di domenica contro la Lube, la squadra di Andrea Anastasi cercherà il rilancio immediato in Europa, dove attualmente è seconda nel girone con 6 punti, a -2 dai turchi dell’Ankara (8) e sopra di due lunghezze rispetto a Berlino (4). Il Benfica, invece, ha incassato tre sconfitte in altrettanti incontri e chiude la classifica del raggruppamento a quota zero punti.

Anche in questa occasione, Piacenza dovrà fare a meno dello schiacciatore Yoandy Leal, che sta proseguendo il recupero dopo l’infortunio muscolare al polpaccio della gamba destra. Così, salvo sorprese sarà sempre Francesco Recine ad affiancare Ricardo Lucarelli nella diagonale di posto quattro.