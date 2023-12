Oggi al Garillli si chiude il 2023 del Piace: la sorpresa Varesina l’ostacolo di giornata

Una partita da “addentare” per completare il lavoro di questa ultima parte di 2023 e magari accorciare ancora sulla vetta. La sfida alla Varesina (ore 14.30, per il disappunto di tanti, in un pomeriggio feriale) è fondamentale per il Piacenza di mister Stefano Rossini, che la definisce un “bel banco di prova”. La squadra di Spilli, seconda a -2 dalla capolista Arconatese e vogliosa di sorpasso per diventare campione d’inverno, è di gran lunga la più prolifica del campionato: ben 45 le reti segnate, con quattro macchine da gol e assist in zona offensiva come Manicone, Orellana Cruz, Gasparri e Vitale e un percorso recente che racconta di tre vittorie di fila.

La Varesina arriva nella tana di un Piacenza ritrovato e reduce da 5 vittorie e 2 pareggi nella gestione del nuovo tecnico. Traduzione: Rossini vuole aggredire la sfida senza paura, gestire ritmi e possesso palla e magari colpire già nella primissima parte di gara. Un piano partita coraggioso che però non avrà fra i suoi attori Matteo Gerbaudo, per lui stop in via precauzionale per una riacutizzazione infiammatoria al ginocchio destro.