“Dobbiamo tornare a vincere”. A Reggio scontro diretto tra Lyons e Valorugby

Ultima fatica dell’anno per la Sitav Lyons che questa sera alle 19 a Reggio sfida un Valorugby al “bivio”. La squadra reggiana, accreditata in estate come una delle protagoniste del campionato di serie A Elite, al momento occupa il sesto posto in classifica, l’ultimo che consente l’accesso ai play off. Allo stesso tempo si trova invischiata anche nella lotta per non retrocedere dal momento che alle sue spalle rinvengono Sitav Lyons e Mogliano rispettivamente staccate di 2 e 4 punti, con Vicenza in ultima posizione e 2 soli punti in classifica.

“La sconfitta con il Petrarca cambia nulla – spiega coach Urdaneta – anzi abbiamo mostrato cose positive anche in una giornata storta. In queste due settimane è stato importante lavorare sulla mente dei giocatori: tutti noi sappiamo di essere meglio di quanto mostrato e vincere a Reggio Emilia deve essere la nostra missione per riprendere fiducia e tornare al successo. Mi aspetto una grande prestazione”.