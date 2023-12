Per la Sitav Lyons un’altra sconfitta: a Reggio Emilia solo un punto di bonus

Ancora una sconfitta per Sitav Rugby Lyons, nonostante una prova positiva e coraggiosa sul campo del quotato Valorugby Emilia nell’ultimo match dell’anno solare, valido per la nona giornata del campionato di Serie A Elite. I leoni hanno lottato fino alla fine, andando a un passo dalla marcatura del sorpasso nel secondo tempo, ma alla fine la forza fisica dei reggiani ha avuto la meglio: 5 punti in classifica per i padroni di casa, uno per i bianconeri.

La prima fiammata della partita è del Valorugby, che va a segno con un guizzo di Lazzarin che brucia in velocità Rodina e raccoglie il calcio dietro la difesa di Farolini, e depositando l’ovale in meta. Ledesma trasforma e porta i suoi sul 7-0. Rispondono subito i Leoni, con una magia di Portillo che lancia sull’ala Bruno, per poi consegnare l’ovale a Fontana che deve solo schiacciarlo in meta. Chico impatta il 7-7 dalla piazzola. Continua il botta e risposta con il Valorugby che si porta in attacco e colpisce con una maul avanzante finalizzata da Silva. Svolta della partita al 19’, con Acosta e Paolucci che ricevono un cartellino giallo a testa per due interventi di spalla. Ancora la maul dei reggiani fa la differenza, con Silva portato a marcare per la seconda volta al 25’. Al 30’ primo guizzo di Chico, che arriva a un passo dalla meta prima di essere fermato dopo un gran buco aperto a centrocampo. Nel finale di frazione, Valorugby ancora in attacco ma la difesa bianconera tiene.

In avvio di ripresa i Lyons partono alla carica e si riportano sotto con la meta di capitan Bruno al termine di una fuga sull’ala. Sulla ripartenza un fallo in zona difensiva consegna al Valorugby la possibilità di attaccare e, ancora una volta, la maul dei padroni di casa non perdona. Un calcio piazzato realizzato da Ledesma consegna il massimo vantaggio ai reggiani sul 29-14, poi i cambi danno nuova verve ai bianconeri: Moretto e Pisicchio confezionano la meta che riapre ancora una volta i giochi e in un altro paio di occasioni i Lyons vanno vicini a marcare, incappando però in qualche errore di troppo. Scampato il pericolo, il Valorugby si riporta in attacco appoggiandosi ancora al proprio pacchetto di mischia, con Paolucci che al 75’ segna la meta che chiude virtualmente i giochi. All’80’ i Lyons conquistano un prezioso punto di bonus grazie alla quarta meta segnata da Joaquin Paz.

Natale amaro dunque per i Lyons, che chiudono il girone di andata con due vittorie e sei sconfitte all’attivo. I bianconeri torneranno in campo sabato 6 gennaio al Beltrametti contro il Rovigo.

Valorugby Emilia-Sitav Rugby Lyons 36 – 28 (19-7)

Marcatori: p.t. 3’ m. Lazzarin tr. Ledesma (7-0), 6’ m. Fontana tr. Chico (7-7), 12’ m. Silva tr. Ledesma (14-7), 22’ m. Silva (19-7), s.t. 51’ m. Bruno tr. Chico (19-14), 56’ m. Colombo tr. Ledesma (26-14), 62’ c.p. Ledesma (29-14), 65’ m. Pisicchio tr. Chico (29-21), 76’ m. Paolucci tr Ledesma (36 – 21), 81’ m. Paz tr. Chico (36-28).

Valorugby Emilia: Farolini (78’ Silva Soria); Lazzarin, Tavuyara, Schiabel F. (63’ Majstorovic), Colombo (68’ Resino); Ledesma, Renton (c); Amenta (74’ Ruaro), Sbrocco (50’ Tuivaiti), Paolucci; Gerosa, Dell’Acqua; Favre (66’ Mattioli), Silva (59’ Marinello), Diaz(74’ Garziera). All. Violi/ Fonzi/ Randisi

Sitav Lyons: Biffi (63’ Cuoghi); Rodina, Paz, Conti, Bruno (cap); Chico, Fontana; Portillo, Bance (53’ Mannelli), Cissè (59’ Moretto), Pisicchio, Cemicetti (78’ Bottacci); Tripodo (66’ Morosi), Minervino (78’ De Rossi), Acosta (63’ Pelliccioli). All. Urdaneta

Arbitro: Munarini

AA1: Vedovelli, AA2: Pompa

Quarto Uomo: Sergi, TMO: Pennè

Calciatori: Ledesma (Valorugby Emilia) 5/6 ; Chico (Sitav Lyons) 4/4

Cartellini: al 18’ giallo a Paolucci (Valorugby Emilia) e Acosta (Sitav Lyons Piacenza)

Note: serata serena, circa 3°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 500.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 ; Sitav Lyons Piacenza 1

Player of the Match: Marco Silva (Valorugby Emilia)