Gas Sales stasera in campo con Milano per volare alla Final Four di Coppa Italia

L’anno scorso le ha regalato la più grande soddisfazione della sua giovane vita. Il primo trofeo tra i grandi sollevato nel cielo di Roma in grado di consacrare il club di Elisabetta Curti tra i giganti di questo sport. Ora viene la parte più difficile, ma se vogliamo, la più suggestiva: riconfermarsi sul tetto più alto.

La strada che conduce alla Final Four di Coppa Italia ha inizio stasera alle 20.30 al Palabanca, teatro della gara secca contro Allianz Milano (trasmessa su Volleyballworld.tv e Radio Sound) che mette in palio l’accesso all’appuntamento più importante, la semifinale – ed eventualmente la finalissima – in programma a Bologna il 27 e 28 gennaio. Quello contro i meneghini, primo match del 2024, è un vero e proprio appuntamento da dentro o fuori per i biancorossi, che dopo aver fallito lo scorso ottobre il pass per la finale di Supercoppa (poi vinta da Perugia) hanno tutte le intenzioni – oltre che le carte in regola – per centrare quest’altro obiettivo.

Un match che i Simon e compagni (terzi al termine del girone d’andata di Superlega) hanno il vantaggio di giocare in casa grazie al migliore posizionamento rispetto agli avversari, arrivati sesti al giro di boa. Una partita che rappresenta anche una sorta di unicum: è infatti la prima volta Piacenza e Milano si affrontano in Coppa Italia e per entrambe quella di stasera – tra le altre cose – rappresenta un’occasione d’oro per riconfermare quanto di buono stanno facendo in Superlega. I meneghini nelle recenti sette giornate di campionato hanno collezionato sei vittorie, con le ultime due messe a segno al cospetto di corazzate come Perugia e Modena. Successi ai quali si sommano anche le partite vinte in Coppa Cev. La squadra di coach Piazza, la scorsa stagione, arrivò a disputare la Final Four di Roma battendo ai quarti di finale Civitanova, salvo poi arrendersi in semifinale al cospetto di Trento.

Piacenza, detentrice del trofeo, è alla sua quarta partecipazione alla Coppa Italia di Superlega. La squadra di Anastasi, che recentemente sta palesando evidenti miglioramenti sul piano della mentalità e della costanza nell’intensità di gioco, ha tutte le carte in regola per bissare l’impresa della scorsa stagione, quando da outsider di lusso ribaltò ogni pronostico, surclassando sia Perugia in semifinale sia Trento nella finalissima.