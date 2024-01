Riparte la caccia alla vetta, Rossini: “Campionato difficile ho bisogno di tutti”

“Piace atteso da sette partite in un mese, avrò bisogno di tutti per un campionato nuovo e più difficile”. Almeno per la prima parte, anche il 2024 sarà un anno di rincorsa. Nulla che possa spaventare mister Stefano Rossini, che ha preso il timone nel momento più complicato e ha già dato ampie garanzie sulle possibilità di inseguire il primato.

Anche nella presentazione alla sfida di domani al Garilli contro la Virtus Ciserano, valida per la prima giornata del girone di ritorno, ha citato “la partenza ad handicap con il -7 dalla capolista Arconatese” quasi come uno stimolo per continuare il recente percorso.