Rugby: Sitav Lyons sconfitta al Beltrametti dai campioni d’Italia di Rovigo 18-33

Sitav Lyons inizia l’anno con una sconfitta ad opera dei campioni d’Italia del Rovigo. Al Beltrametti è finita 18-33 nella prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato italiano. La vittoria dei Lyons al Battaglini, nell’esordio di inizio stagione, sembra oramai storia molto vecchia, eppure qualche speranza che l’impresa potesse ripetersi si è vissuta anche in questa sfida di ritorno, se non altro fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa al Rovigo sono bastati pochi minuti per mettere il risultato sotto chiave.

Sitav Lyons – Rovigo 18-33

Sitav Lyons2 Biffi, Cuoghi, Paz, Conti, Bruno, Chico (8’st Del Bono), Fontana, (8’st Via A.), Portillo (22′ Moretto), Mannelli (30’st Bance), Cisse, Pisicchio, Cemicetti (23’st Filoni), Morosi (12’st Tripodo), Minervino (27’st De Rossi), Acosta (27’st Aloè). All: Urdaneta

Rovigo: Diederich, Vaccari, Moscardi (35’st Lertora), Dogliani, Elettri, Atkins (35’st Chillon), Chillon (31’st Boscolo), Casado, Sironi (34’st Cosi), Meggiato (25’st Lubian), Steolo (25’st Ortis), Ferro, Walsh (28′ Swanepoel), Giulian (25’st Cadorini), Leccioli (12’st Quaglio). All: Lodi

Arbitro: Filippo Russo di Treviso. Note: calciatori Chico 2/2 (Sitav Lyons), Del Bono 1/2 (Sitav Lyons), Atkins 5/8 (Rovigo). Spettatori: 650 circa. Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Stefano Boiocchi. Player of the Match: Flavio Pio Vaccari (Rovigo)

Marcatori: 2′ cp Atkins (0-3); 8′ cp Chico (3-3); 10′ mt tr Atkins (3-10); 16′ cp Atkins (3-13); 26′ mt Vaccari (3-18); 35′ cp Chico (6-18); secondo tempo: 3′ cp Atkins (6-21); 6′ mt Vaccari (6-26); 14′ mt Tripodo (11-26); 26′ mt Cadorini tr Atkins (11-33); 30′ mt Tripodo tr Del Bono (18-33).

