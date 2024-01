Il Piacenza dilaga 6-1 contro la Virtus Ciserano: la vetta ora è a soli 4 punti

Non poteva cominciare meglio il 2024 del Piacenza calcio di mister Stefano Rossini. Nella prima gara del girone di ritorno i biancorossi hanno schiantato 6-1 una Virtus Ciserano che si scioglie nel finale, dopo quasi 70 minuti ben giocati.

Ma le buone notizie sono arrivate anche dagli altri campi: la capolista Arconatese ha perso 2-0 sul campo del Club Milano ed è stata agganciata in vetta dal Caldiero Terme a quota 41. A 38 c’è la Varesina (1-1 sul terreno della Clivense) e a 37 il Piace, che dunque si trova a soli quattro punti dalla vetta.

Sabato prossimo alle 14.30 anticipo sul campo del Villa Valle.

PRIMO TEMPO

Il Piacenza ospita la Virtus Ciserano al Garilli per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Mister Stefano Rossini sceglie la coppia difensiva Silva-Somma e schiera Recino in attacco, con Marquez inizialmente in panchina.

La gara inizia con il Piace in attacco, con Cavalieri bravo in tre occasioni a disinnescare altrettanti traversoni pericolosi.

Al 9′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cortinovis gira a botta sicura in area piccola, Moro è prodigioso a respingere.

Al 15′ ancora l’estremo difensore biancorosso anticipa con una coraggiosa uscita bassa un avversario.

Due minuti dopo, il sinistro da posizione defilata di Bertoli trova solo l’esterno della rete.

Al 17′ Ndoye scappa sulla destra, cross rasoterra che non trova il tap-in di D’Agostino per un soffio.

Al 19′ vantaggio Piace: spunto di Bassanini sulla sinistra. cross basso, finta di Recino e Ndoye sul secondo palo appoggia in golo. Piacenza-Virtus Ciserano 1-0.

Al 27′ Piacenza vicinissimo al raddoppio: Corradi recupera palla sulla trequarti avversaria, pennella di sinistro in area per Andreoli, il cui tocco spedisce il pallone sul palo.

Al 38′ rapido contropiede dei biancorossi, concluso con il destro debole di D’Agostino.

Al 42′ azione persone di Recino, sinistro respinto da Cavalieri, sulla palla si avventa Bassanini che mette dentro in rovesciata. Ma la bandiera del guardialinee e alzata: gol annullato per fuorigioco.

Al 45′ il sinistro dal limite di Andreoli esce di un soffio a portiere battuto.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo si apre senza sostituzioni.

Alla prima azione, Piacenza subito pericoloso: destro dal limite di Andreoli, palla troppo debole.

Al 50′ raddoppio biancorosso: Bassasini dalla sinistra serve Corradi al limite dell’area, sinistro leggermente deviato che finisce in gol. Piacenza-Virtus Ciserano 2-0.

Al 60′ D’Agostino è lanciato in profondità da Recino, sinistro sul primo palo deviato in corner dal portiere.

Poi Rossini inserisce Touré e Zini al posto di Andreoli e Ndoye.

Al 66′ traversa clamorosa su punizione di Careccia.

Al 68′ Recino, servito da Corradi, salta un’avversario, si invola verso la porta avversaria e supera il portiere. Piacenza-Virtus Ciserano 3-0.

Il bomber lascia subito il campo, al suo posto Facu Marquez.

Il Piace dilaga al 70′: palla persa dalla retroguardia ospite, Marquez con grande altruismo D’Agostino, che deve solo mettere in rete. Piacenza-Virtus Ciserano 4-0.

Al 78′ arriva la cinquina: botta di D’Agostino dal limite, Cavalieri respinge, arriva Marquez e ti testa insacca. Piacenza-Virtus Ciserano 5-0.

All’84’ ancora Facu Marquez in gol: sciagurato retropassaggio di difensore ospite, l’attaccante biancorosso deve solo appoggiare in rete. Piacenza-Virtus Ciserano 6-0.

All’85’ la Virtus Ciserano trova il meritato gol della bandiera con un potente sinistro dai 25 metri. Piacenza-Virtus Ciserano 6-1.

Dopo due minuti di recupero finisce la gara.

IL TABELLINO

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli (Santella); Ndoye (Zini), Corradi, Andreoli (Touré), Bassanini (Kernezo); D’Agostino, Recino (Marquez). All. Rossini. A disposizione: Maianti, Del Dotto, Russo, Napoletano. All.: Rossini

Virtus Ciserano (4-2-3-1): Cavalieri; Mosconi, Perico, Cortinovis, Ceruti; Cazzola, Belloli; Ghisleni (Austoni), Manzi (Calacoci, poi A.Viscardi), Careccia; Bertoli (D. Viscardi). All. Del Prato. A disposizione: Pellicioli, Puccio, Tosi, Berzi, Santonocito. All.: Del Prato

Arbitro: Tagliente di Brindisi.

Reti: 19′ Ndoye (P), 50′ Corradi (P); 68′ Recino (P); 70′ D’Agostino (P); 78′ Marquez (P); 84′ Marquesz (P); 85′ Careccia (VC)