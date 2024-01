Colpo Piace: i biancorossi in 10 uomini espugnano 1-2 il campo del Villa Valle

Vittoria fondamentale per il Piacenza che soffre in dieci uomini per l’espulsione di Moro, ma conquista un preziosissimo 2-1 sul campo del Villa Valle. Biancorossi in vantaggio già dopo 4 minuti grazie a un bel sinistro di D’Agostino che da fuori area buca Zorzi. I ritmi si abbassano e i padroni di casa ne approfittano a metà primo tempo con Mehic che colpisce di controbalzo un pallone vagante in area e fa 1-1. Gara nervosa, ne fa le spese Moro che dopo dieci minuti nella ripresa esce a metà campo per metter il pallone in fallo laterale, Siani lo provoca e il giovane portiere ci casca colpendolo alla nuca per reazione: cartellino rosso e dentro Maianti per Zini. Sembra un pomeriggio nero, ma ci pensa il solito Recino che gira verso la porta colpendo il palo, sbuca Iob che fa 2-1. Il forcing finale dei bergamaschi porta a una traversa colpita da Hyka, ma il fortino resiste. Con questi 3 punti e la sconfitta della capolista Arconatese il Piace è ora a quota 40 a meno 2 dalla nuova battistrada Caldiero: prossimo turno mercoledì alle ore 18 al Garilli contro la Folgore Caratese.

VILLA VALLE: Zorzi, Priola, Ferrario, Perrotti, Siani, Mehic, Marocco, Martini, Giorgi, Paris, Chiossi. A disposizione: Offredi, Guidelli, Hyka, Sternieri, Lancini, Coly, Varano, Moretto, Gualdi. All.: Sgrò.

PIACENZA CALCIO: Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli; Corradi, Tourè; Zini, D’Agostino, Bassanini; Marquez. A disposizione: Maianti, Santella, Del Dotto, Recino, Ndoye, Russo, Napoletano, Calegari, Kernezo. All.: Rossini.