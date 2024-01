Gas Sales, per Lucarelli allarme rientrato: parte per Berlino con i compagni

Allarme rientrato in casa Gas Sales Bluenergy: gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto ieri Ricardo Lucarelli, uscito malconcio domenica pomeriggio nel corso del quarto set della sfida con Catania, hanno evidenziato un’infiammazione della guaina del tendine d’Achille sinistro: niente strappi o lesioni, dunque, con lo schiacciatore brasiliano che è partito regolarmente con la squadra per Berlino, dove mercoledì alle 19.30 è in programma l’ultimo incrocio della fase a gironi della Pool C di Champions League. Qualora il non dovesse accusare dolori o fastidi, il brasiliano si candida per un ruolo da titolare sulla banda in coppia con Francesco Recine.