Sussi (Fiore): “Daremo l’anima”. Iob (Piace): “Decisive le scelte di Rossini”

Da una parte i propositi di rilancio di Christian Sussi che auspicano la riemersione dalle sabbie mobili di graduatoria del suo Fiorenzuola. Dall’altra, la speranza di prolungare all’infinito il magic moment del Piacenza e di Simone Iob, match winner nel match di domenica a Villa d’Almé. Stati d’animo contrapposti per i due difensori, ospiti dell’ultima puntata di Zona Calcio. Nello studio del vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati, l’esterno dei valdardesi ha tradito un pizzico di preoccupazione, ma non potrebbe essere altrimenti visto il penultimo posto dei rossoneri nel girone A di Serie C: “Abbiamo gettato al vento diverse occasioni – ha spiegato il giocatore di proprietà del Pisa – ma non parlerei di stagione maledetta. E’ però giunto il momento di cambiare ritmo e credo che con l’arrivo di Tabbiani si siano visti nuovi miglioramenti. Domenica con l’Albinoleffe daremo l’anima per conquistare tre punti che saranno fondamentali”. In Serie D invece, prosegue la risalita del Piace, ora a -2 dalla vetta occupata dal Caldiero Terme. “Cos’è cambiato con l’avvento di mister Rossini? Credo che sia stato soprattutto il suo intervento a livello tattico ad apportare benefici, vestendo la squadra con un modulo più adatto e che ci ha consentito di risalire la china”. Iob ha parlato anche dei suoi lunghi trascorsi nel vivaio dell’Udinese: “Purtroppo puntano maggiormente sui talenti stranieri, ma ho vissuto anni splendidi in un club molto attrezzato” ha spiegato il difensore di Tolmezzo, città che ha dato i natali a un grande ex come Cleto Polonia. Piacenza che mercoledì alle 18 sarà in campo al Garilli per la sfida alla Folgore Caratese.

Per chiudere, spazio al calcio dilettantistico con l’Alsenese rivelazione del campionato di Promozione, rappresentata in via Benedettine dal portiere Giuseppe Indolfi Raia e dal difensore Filippo Facchini.