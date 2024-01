Bassanini-show sotto gli occhi di zio Paratici, ma solo pari per il Piace

Clamorosa chance gettata alle ortiche dal Piacenza che, avanti 2-0 grazie alla doppietta di Bassanini (osservato in tribuna dallo zio Fabio Paratici) siglata tra il 1’ e il 18’ della ripresa, in due minuti, tra il 31’ e il 33’, ha subito il ritorno della Folgore Caratese che ha così fermato i biancorossi sul 2-2. Risultato beffardo, ma che fotografa al meglio quanto osservato nella serata del Garilli dove è andato in scena il posticipo della 22esima giornata del girone B di Serie D. Una giornata in cui il Piace poteva approfittare della doppia caduta di Varesina e Arconatese per un sorpasso che si è invece tramutato in un affiancamento al secondo posto in graduatoria, ma ora a –4 dall’inarrestabile capolista Caldiero Terme.

Rossini, per la sfida con la formazione di Parlato, ha presentato il baby Napolitano come terzino destro e affidando la guardia dei pali a Maianti vista la squalifica di Moro. In avanti, Recino ha avuto la meglio su Marquez nel consueto ballottaggio per il ruolo di centravanti. Kernezo e Ndoye gli uomini deputati all’offesa sulle corsie esterne.

Primo tempo ad altissimo ritmo ma che ha regalato pochissime emozioni. Tanti errori di natura tecnica e numerosissime interruzioni con gli ospiti attenti a chiudere ogni varco e al tiro in un paio di circostanze, bravo Maianti a evitare guai. Nella ripresa, fuochi d’artificio immediati: dentro Bassanini che in un minuto lascia il segno grazie a un tocco sotto misura di sinistro, al termine di un’azione personale ubriacante. Al 18’, con il Piacenza padrone del campo, il raddoppio: cross radente di Zini da destra e, in scivolata, l’esterno piacentino ha messo dentro il pallone che è sembrato abbattere la Folgore Caratese. Niente di più sbagliato perchè dopo un frangente di sbandamento, i lombardi hanno colpito al 31’ con il colpo di testa di Barranco dopo una punizione da trequarti di Floridida. Un minuto dopo, il pari confezionato dai due nuovi entrati: Baudouin “bevuto” da Kyaramateng e cross a centro area per Esposito che ha beffato con un tocco in anticipo i centrali del Piacenza e soprattutto Maianti. Il Piace non è più riuscito a impensierire Viscovo, accontentandosi di un pareggio che è 11esimo risultato utile consecutivo, ma che frena in maniera inattesa la corsa verso la vetta.

PIACENZA-FOLGORE CARATESE 2-2

RETE: Bassanini al 1′ e al 18′, Barranco al 31′ ed Esposito al 33′ s.t.

PIACENZA (4-4-2): Maianti; Napoletano (dal 28′ s.t. Baudouin), Silva, Somma, Artioli; Kernezo (dal 15′ s.t. Zini), Corradi, Touré (dal 22′ s.t. Santella), Ndoye (dal 1′ s.t. Bassanini); D’Agostino, Recino (dal 36′ s.t. Marquez). (Galletti, Del Dotto, Russo, Calegari). All. Rossini

FOLGORE CARATESE (4-2-3-1): Viscovo; Balamotis, Arpino, Marchi, Cavallini; Floridia (dal 41′ s.t. Nicolini), Bright (dal 25′ s.t. Rosa); Caporali, Panatti (dal 9′ s.t. Esposito), Scapuzzi (dal 28′ s.t. Kyeremateng); Barranco. (Macchi, Santambrogio, Dugo, Esposito R, Corbo, Silano). All. Parlato.

Arbitro: Striamo di Salerno

