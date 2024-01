Rugby, domani in casa di Vicenza prima gara di Serie A Elite Cup per i Lyons

Torna in campo la Sitav Rugby Lyons, facendo il suo esordio in Serie A Elite Cup (la nuova competizione che ha preso il posto della Coppa Italia) per sfidare domani – sabato 20 gennaio alle 14.30 – i Rangers Vicenza in trasferta. Nonostante la gara di sabato non sarà valida per il campionato, sarà partita vera per i bianconeri, i quali hanno bisogno di tornare a vivere sensazioni vincenti dopo un lungo periodo di risultati negativi.

A guidare i bianconeri sarà la bandiera bianconera Alessandro Via, che ricoprirà il ruolo di capitano per la prima volta nella sua carriera, giunta a quota 145 presenze con la maglia della prima squadra. Il 27enne cresciuto nel vivaio bianconero ha presentato la sfida di Vicenza: “Dopo l’ultima partita di campionato abbiamo avuto una settimana di riposo, che ci è servita a ricaricare le pile in vista del finale di stagione. Abbiamo di fronte due partite di Elite Cup che ci serviranno a riprendere il ritmo partita e mettere minuti nelle gambe. Quello che vogliamo vedere nella sfida di sabato è un forte spirito di squadra e tanta voglia di mettersi in gioco, in un contesto in cui non dobbiamo aver paura di sbagliare, visto che non ci giochiamo nulla in termini di risultato. Abbiamo avuto una settimana di allenamenti molto stimolante, in cui abbiamo accolto con noi ragazzi giovani che siamo fieri di far esordire con la maglia della prima squadra. Vogliamo regalarci un sabato da protagonisti, in cui scendere in campo con il sorriso e dare il meglio di noi.”

Saranno quattro gli esordienti nella squadra bianconera, di cui tre provenienti dall’Under 18: partenza da titolare per il classe 2005 Riccardo Beghi, accompagnato dai coetanei Viti e Russo dalla panchina, a cui si aggiunge al gruppo di esordienti Bellani dalla squadra Cadetta. A riposo alcuni giocatori chiave della squadra, con l’opportunità di mettersi in mostra per molti elementi della squadra. In tutto, la squadra bianconera scenderà in campo con 11 giocatori cresciuti nel proprio vivaio, tra cui l’intero reparto di terza linea titolare.

Sitav Rugby Lyons: Via G.; Rodina, Beghi, Zaridze, Del Bono; Biffi, Via A. (cap); Moretto, Bance, Cissè; Bottacci, Cemicetti; Salerno, De Rossi, Aloè.

A disposizione: Borghi, Cafaro, Morosi, Bellani, Mannelli, Viti, Russo, Conti.