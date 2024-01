Vittoria pesantissima per il Fiorenzuola che rifila all’Albinoleffe un 2-1 esterno che ridà vigore alle speranze di salvezza rossonere. Decisivo Ceravolo, autore di una doppietta dopo l’errore dal dischetto di domenica scorsa con la Pro Sesto. Il centravanti ha siglato il primo centro in avvio con un gran colpo di testa su servizio di Morello, ma ad inizio ripresa i bergamaschi hanno trovato il pari con Zoma, abile a firmare il pari con un tocco sottomisura. Reazione valdardese e calcio di rigore conquistato da Oneto che “la belva” trasforma per il 2-1 finale con i padroni di casa incapaci di creare grattacapi dalle parti di Sorzi. Ora il Fiorenzuola è terz’ultimo con la zona salvezza diretta distante otto punti.

ALBINOLEFFE-FIORENZUOLA 1-2

Reti: Ceravolo al 2’ p.t.; Zoma al 7’ e Ceravolo su rigore al 16’ s.t.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Milesi (dal 19’ s.t. Doumbia), Marchetti, Gatti; Borghini, Munari, Brentan (dal 26’ Arrighini), Zanini,Piccoli (dal 36’ s.t. Carletti); Zoma, Longo. (Pratelli, Moleri, Toccafondi, Muzio, Baroni, Allieri, Agostinelli). All. Lopez.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Maffei; Di Gesù, Nelli (dall’8’ s.t. Mora), Oneto (dal 39’ s.t. Anelli); D’Amico (dal 1’ s.t. Gonzi), Ceravolo (dal 31’ s.t. Alberti),Morello (dal 39’ s.t. Silvestro). (Guadagno, Grisendi, Gentile, Cremonesi, Seck, Brogni, Musatti). All. Tabbiani.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Note: angoli 3-8. Ammoniti Oneto, Sussi, Maffei e Marchetti.