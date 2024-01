Gas Sales a Cisterna per il pronto-riscatto dopo la pesante caduta con Trento

Voltare subito pagina dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa contro Trento, riprendere la corsa in campionato (che prima del big match con la capolista aveva visto i biancorossi inanellare un filotto di quattro vittorie consecutive) e consolidare il terzo posto in classifica insidiato da Civitanova, staccata di sole cinque lunghezze.

Sono molteplici i motivi per fare bene stasera sul campo di Cisterna, dove la Gas Sales Bluenergy – in una sfida valida per la quinta di ritorno di Superlega con fischio d’inizio alle 20.30 – conta di recuperare gioco e certezze. Ma attenzione: chi pensa che la trasferta laziale sia una passeggiata si sbaglia di grosso. La squadra allenata dall’ex biancorosso Guillermo Falasca tra le mura di casa è una vera “macchina da guerra”, avendo ottenuto – nelle recenti tre partite giocate di fronte al proprio pubblico – altrettante vittorie. Un trend che l’ha spinta a sole tre lunghezze da Modena, al momento in ottava posizione, l’ultima utile per accedere ai play off scudetto. Con questo nuovo obiettivo nel mirino, Baranowicz e compagni scenderanno in campo con il coltello tra i denti e senza fare sconti a nessuno. Piacenza, dunque, dovrà sfoderare una prestazione di carattere e autorità, un ultimo grande sforzo (si tratta infatti della quarta trasferta tra Italie ed Europa nel giro di due settimane) prima della sosta di dieci giorni per le Final four di Coppa Italia, con Trento, Monza, Perugia e Milano pronte a darsi battaglia nell’imminente fine settimana. Per la squadra di coach Anastasi, campionessa uscente ed esclusa “di lusso” dall’atto finale di questa Coppa Italia, sarà una pausa utile a ricaricare le energie in vista del big match di campionato in programma il 4 febbraio, quando al PalabancaSport arriverà la corazzata Perugia che precede in classifica i biancorossi.

L’AVVERSARIO – Con il recente 3-1 casalingo su Padova, la squadra di Falasca ha intenzione di dimostrare di poter ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza. A novembre, dopo l’addio del palleggiatore Saitta, i pontini hanno affidato le chiavi del proprio gioco all’esperto Baranowicz, vecchia conoscenza biancorossa. Il nuovo innesto in regia e la qualità offensiva dell’opposto francese Theo Faure stanno costruendo le fortune casalinghe della squadra laziale.

Per quanto riguarda la formazione iniziale di Piacenza, coach Anastasi dovrebbe affidarsi al recente sestetto-tipo, con l’eccezione del recuperato Leal (subentrato a Recine nel primo set contro Trento e tra gli unici a “salvarsi” a fine gara), il quale potrebbe anche partire dal primo minuto. Per il resto, Lucarelli presidierà il posto 4, Simon e Caneschi saranno i centrali, Brizard e Romanò comporranno la diagonale con Scanferla libero.