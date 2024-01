Serie D: al Garilli il Piace scende in campo contro il Caravaggio

Ha bisogno di ragionare sul periodo lungo il Piacenza. Non ci sono alternative, incombe infatti la settimana che porterà a tre impegni ravvicinati e che parte oggi pomeriggio alle ore 14.30 con la gara casalinga contro il Caravaggio, proseguirà mercoledì con il turno infrasettimanale sul campo della Tritium e si concluderà domenica 4 febbraio al “Garilli” con il big match con il Desenzano. Piacenza è dunque scesa in campo oggi al Garilli per la 24esima giornata di Serie D Girone B contro il Caravaggio.

FORMAZIONI:

Piacenza (4-4-2) – Maianti; Iob, Silva, Somma, Artioli; Zini, Corradi, Tourè, Bassanini; D’Agostino, Recino. A disposizione: Galletti, Del Dotto, Ndoye, Russo, Napoletano, Calegari, Badouin, Kernezo, Marquez. All.: Rossini.

Caravaggio: Pennsi, De Felice, Ippolito, Lacchini, Bertoni, Bettinelli, Fornari, Bolis, Doumbia, Doria, Pilenga. A disposizione: Gallo, Cacciatori, De Felice, Zanoni, Galdoune, Gramignoli, Menegatti, Fadigati, Atti. All.: Terletti.

Arbitro: Galiffi di Alghero

