Dalla Svezia per tifare Piace. Axel: “Ho tatuato lo stemma per avere la lupa con me”

Il Piacenza stampato letteralmente sulla pelle con un tatuaggio a colori biancorossi, anche se il tifoso in questione è svedese e ha dovuto aspettare 36 anni di vita per poter guardare una partita dal vivo al Garilli.

L’ospite d’onore della vittoria dei biancorossi sul Caravaggio di domenica è stato Axel Bielke, di professione venditore di carni al mercato centrale di Stoccolma.

Insieme alla fidanzata Johanna, nel weekend ha però fatto i conti con le sue lontanissime origini. Ovvero quelle della famiglia Bragoli di Lugagnano. Il suo bisnonno Giovanni emigrò verso la Svezia per cercare fortuna ormai quasi un secolo fa. Le radici piacentine di Axel sono poi riemerse in tenera età, grazie ad una visita dei parenti Loretta e Maura e ai messaggi dell’amico di famiglia Mauro.

Il primo amore calcistico di Bielke è quello casalingo del Djurgardens, poi però solo il Piace. Il ragazzone dai capelli rossicci e dalla carnagione chiara si definisce un “tifoso leale”: “La squadra del cuore è come la moglie: per me non si può cambiare. So che il Piacenza è retrocesso più volte fino alla Serie D, ma noi in Svezia diciamo che non si può tifare solo quando il vento è in poppa. Anzi, il supporto dei tifosi serve proprio nei momenti difficili”.

Così ha constatato in prima persona domenica allo stadio, quando è rimasto sorpreso dalla Curva Nord e ha esultato per le gesta di D’Agostino e Silva, suoi nuovi idoli dopo l’indimenticabile Pippo Inzaghi. Per celebrare il nuovo legame, Axel ha poi aggiunto un altro tatuaggio alla sua collezione, con il logo della lupa: “Ne faccio uno ogni volta che viaggio all’estero, questo è per ricordare che sarò sempre tifoso del Piacenza”. Vicino al giallo e al blu dello stemma del Djurgardens, ora spazio anche al biancorosso. In Svezia batte un nuovo e grande cuore piacentino.