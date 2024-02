Al Garilli contro il Desenzano per riprendere a correre: Piace, non puoi sbagliare

Perdere dopo tredici risultati utili consecutivi non è certo un dramma, ma questo campionato non fa sconti a un Piacenza che è comunque ancora in corsa per la vittoria finale, con le cinque squadre di testa racchiuse in altrettanti punti. All’orizzonte dei biancorossi c’è però una sfida importante, domenica alle ore 14.30 si torna al Garilli per ospitare il Desenzano.

Gli avversari sono la vera delusione di questo girone, partiti per essere tra le primissime posizioni sono ancora in ritardo in sesta posizione e a meno 12 dal Caldiero primo in classifica, ma meritano sempre la massima attenzione. Rossini non avrà inoltre il proprio capitano Silva, squalificato per un turno, davanti a Moro ci sarà dunque la coppia Del Dotto-Somma con Iob e Artioli sulle fasce. A centrocampo nuova chance per Kernezo, uno dei più in forma in questo momento, insieme a Corradi, Tourè e Bassanini, mentre in avanti Recino dovrebbe tornare titolare in coppia con l’inamovibile D’Agostino.