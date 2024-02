Rugby, i Lyons battono Mogliano per 54-19 in Serie A Elite Cup

Prima vittoria in Serie A Elite Cup per i Lyons, che regolano agilmente il Mogliano Veneto al Beltrametti grazie a un primo tempo autorevole, in cui si sono rimessi in moto i meccanismi di gioco dei Leoni dopo oltre un mese di stop. 5 punti e iniezione di fiducia per i bianconeri, che possono ora puntare al rush finale di campionato.

Partenza a razzo dei Lyons, che recuperano il calcio d’inizio e dopo due fasi veloci arrivano a liberare all’ala Capitan Bruno che apre le marcature dopo meno di un minuto. Pronta la risposta del Mogliano che marca al 9’ con Dell’Oglio alla bandierina, a cui Coletto aggiunge i due punti della trasformazione che pareggiano i conti, a cui a stretto giro risponde la seconda meta personale di Capitan Bruno a riportare avanti i suoi. Ritmi ancora alti, con il Mogliano che trova la meta del pareggio con Manente, il più rapido a raccogliere un calcetto oltre la difesa di Garbisi e lanciarsi in mezzo ai pali. Nella seconda metà di frazione i Lyons prendono il largo, dimostrando la netta superiorità tecnica e fisica della squadra. Arrivano 4 mete nel giro di 20 minuti, con De Rossi e Bance grazie al lavoro della mischia e quelle marcate da Paz e Zaridze al termine di ottime azioni corali e veloci dei trequarti. Il primo tempo termina sul 40-14.

Nella ripresa la partita vede i ritmi abbassarsi, complici le tante imprecisioni e falli commessi, e nel finale si trascina stancamente alla conclusione. Colpiscono altre due volte i Lyons, con De Rossi e Capitan Bruno (tripletta), mentre il Mogliano va a segno con una meta di Grassi.

I Lyons sono quindi pronti a tornare in campo anche in campionato, con la 12° giornata che vedrà i Leoni affrontare in trasferta la capolista Viadana sabato 19 gennaio.