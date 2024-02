Rugby Lyons, oggi contro Mogliano si rivedrà in campo la formazione titolare

Dopo un intervallo di 28 giorni, la Sitav Rugby Lyons si prepara a fare il suo ritorno in campo al Beltrametti per la seconda gara di Serie A Elite Cup, prevista oggi alle 14.30 contro Mogliano Veneto.

Dopo la sconfitta sul campo subita contro il Vicenza all’esordio nella competizione cadetta, i Lyons vogliono tornare alla vittoria per mettere pressione ai veneti, che precedono di due punti i Leoni in classifica e con cui si giocheranno la salvezza fino all’ultima giornata.

Lo staff tecnico, sotto la guida di Bernardo Urdaneta e Tino Paoletti, ha deciso di schierare una formazione il più simile a quella titolare. Scelta ben diversa da quella adottata per la partita contro il Vicenza, durante la quale cinque giocatori fecero il loro esordio in prima squadra.

Domani in campo torneranno quindi Lorenzo Maria Bruno, Joaquin Paz, Josè Chico e Romulo Acosta, con l’obiettivo di riprendere il ritmo di squadra dopo la lunga pausa del campionato.