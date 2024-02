Scontro fra titani al Palabanca: la Gas Sales riceve Perugia fresca di Coppa Italia

Quel 25 febbraio 2023 è ancora impresso negli occhi e nei cuori dei tifosi piacentini, che sotto il cielo stellato di Roma si tolsero una delle soddisfazioni più grandi della recente storia biancorossa. È trascorso quasi un anno da quella indimenticabile semifinale di Coppa Italia al PalaEur, dove la Gas Sales Bluenergy annichilì la Perugia degli imbattibili rifilandole un clamoroso 3-0.

Un successo che ad oggi, da quando Piacenza è tornata in massima serie sotto la gestione Curti, rappresenta l’unica gioia biancorossa negli undici precedenti con gli umbri, e questo la dice lunga su quanto la corazzata perugina sia la vera bestia nera della compagine piacentina. Oggi alle 18.00 al PalabancaSport il destino pone di fronte ancora una volta Piacenza e Perugia, terza contro seconda della classe pronte a dar vita il big match più interessante di questa sesta giornata di ritorno di Superlega.

Le motivazioni per fare bene non si contano nemmeno dalla parte biancorossa della rete. Battere Perugia in questo particolare momento della stagione, oltre che garantire punti utili a difendere la terza piazza dalle brame di Civitanova (diretta inseguitrice staccata di sole tre lunghezze), rappresenterebbe una potente iniezione di fiducia per Simon e compagni, attesi da un mese di febbraio che sarà cruciale anche in ottica europea. Ecco perché lo scontro di oggi è da intendere come una sorta di “prova generale” in vista degli appuntamenti che contano davvero, su tutti l’andata e il ritorno dei Quarti di finale di Champions contro i polacchi del Jastrzebski Wegiel, in programma rispettivamente mercoledì 21 e mercoledì 28. Il tutto con i playoff scudetto all’orizzonte.

Perugia, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di risvegliarsi da questo momento magico. Dopo aver infilato in bacheca tutti e tre i trofei messi in palio sin qui dalla stagione (Supercoppa, Mondiale per Club e la recentissima Coppa Italia), la squadra di Angelo Lorenzetti punta dritta al primo posto occupato da Trento. Traguardo più che alla portata, anche alla luce del recente rientro di Wilfredo Leon – tra le bocche di fuoco più temibili dello scacchiere bianconero – dopo quasi quattro mesi di infortunio. Il fortissimo schiacciatore caraibico troverà sicuramente spazio anche oggi, con Lorenzetti che potrebbe chiamarlo a “spaccare” il set con le sue straordinarie serie in battuta. E a proposito di servizio, Perugia e Piacenza sono le prime due del campionato per ace realizzati (102 per gli umbri, 100 per i piacentini), nonché prima e terza formazione in quanto a percentuali di efficacia in attacco (rispettivamente 55,2% e 51%). La differenza tra vittoria e sconfitta, per le due contendenti, passerà proprio da questi fondamentali.

“Dopo gli ultimi due risultati negativi in campionato – ha spiegato coach Anastasi – stiamo lavorando per apportare qualche miglioramento al nostro assetto di gioco. Perugia è forte, ma lo siamo anche noi: quello che mi aspetto dai miei ragazzi è che tornino a giocare bene a pallavolo, come del resto sanno fare. Il risultato può avere anche un’importanza relativa, ciò che conta è cancellare le ultime deludenti prestazioni in fatto di gioco”

LA CONFERMA DI KOVACEVIC – Nel frattempo, Uros Kovacevic ha confermato che vestirà la maglia di Piacenza la prossima stagione. Il trentenne schiacciatore serbo (che in Italia ha giocato con Verona, Modena e Trento) lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata a SportKlub e ripresa da Volleynews. Stando a quanto riferito dal martello attualmente in forza all’Ural Ufa – massimo campionato russo – la trattativa con il direttore generale biancorosso Hristo Zlatanov “si è chiusa in soli tre giorni”.