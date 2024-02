Tripudio al Palabanca: trascinata da Leal la Gas Sales batte Perugia 3-1 in rimonta

Andrea Anastasi lo aveva ribadito senza troppi giri di parole alla vigilia: al di là del risultato, che in regular season ha sempre un’importanza relativa, ciò che gli interessava in questa sesta giornata di ritorno era che la sua Gas Sales tornasse a giocare una buona pallavolo, riscattando le due recenti uscite a vuoto in campionato. E a giudicare dallo splendido 3-1 con il quale i suoi ragazzi hanno battuto in rimonta la Perugia “pigliatutto”, il tecnico piacentino sarà sicuramente andato a letto con il sorriso. Vittoria, la prima centrata sin qui in Superlega contro una delle “grandi sorelle”, che oltre a blindare il terzo posto in classifica insidiato da Civitanova (ieri vincente su Modena e sempre a -3 dai biancorossi) inaugura al meglio un mese di febbraio che si rivelerà decisivo per Piacenza, attesa dal doppio quarto di finale di Champions contro i polacchi del Jastrzebski Wegiel.

L’ANALISI – È un un successo che libera i polmoni, interrompendo la corsa sfrenata di una Sir fino a ieri inarrestabile, reduce da cinque successi per 3-0 in campionato e dalla vittoria della Coppa Italia, Ma soprattutto è un 3-1 che infonde nuove certezze in casa piacentina: su tutte, la consapevolezza che anche contro una big assoluta come Perugia la squadra di Anastasi se la può giocare eccome. Questo grazie ad un gioco che ha finalmente ritrovato i suoi punti fermi, da Brizard (reduce da un periodaccio e ieri superlativo in regia) a Scanferla (mostruoso in ricezione). Ma è grazie specialmente a Yoandy Leal (rientrato da poco da un lungo infortunio e ieri indomabile con 24 punti, 2 ace e 2 muri) se la Gas Sales è riuscita – dopo aver perso il primo set per qualche problema di troppo in attacco – a mettere le mani sulla partita, ribaltando tutto con autorità e mentalità. Armi che Piacenza non deve più scordare di avere.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-SIR SUSA VIM PERUGIA 3-1

(18-25, 25-22, 25-17, 25-18)

GAS SALES BLUENERGY: Brizard 5, Lucarelli 10, Caneschi 8, Romanò 10, Leal 24, Simon 8, Hoffer (L), Recine 2, Scanferla (L), Andringa.

N.E. Gironi, Alonso, Ricci, Dias. All. Anastasi.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Plotnytskyi 10, Flavio, Ben Tara 14, Semeniuk 10, Solé 6, Toscani (L), Held 1, Herrera 3, Leon, Colaci (L), Russo 5, Ropret.

N.E. Candellaro. All. Lorenzetti.

Note: durata set 27’, 30’, 27’, 28’ per un totale di un’ora e 52 minuti di gioco.

Spettatori: 3.450

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 20, ace 12, muri punto 10, errori in attacco 8, ricezione 34% (22% perfetta), attacco 49%.

Sir Susa Vim Perugia: battute sbagliate 19, ace 5, muri punto 9, errori in attacco 5, ricezione 35% (21% perfetta), attacco 44%.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI