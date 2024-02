Rossini a ZC dopo il pasticcio col Desenzano: “Colpa mia, ma niente dimissioni”

“Ho commesso un grosso errore e non ho alibi, uno sbaglio causato dalla poca lucidità del momento. Non sono stato supportato, ma l’errore è partito da me e per questo chiedo scusa a società e tifosi”.

È il “mea culpa” di Stefano Rossini, arrivato ieri sera in diretta a Telelibertà. Ai microfoni di Zona Calcio l’allenatore del Piacenza ha chiarito il “pasticcio” sulle sostituzioni che ha portato alla doppia sconfitta, sul campo (0-1) ed eventualmente a tavolino in caso di ricorso contro il Desenzano. “L’errore è stato in occasione della sostituzione di Iob – ha chiarito – non è nemmeno una scusante l’assenza di Brizzolesi perché appena espulso, è colpa mia”. Nel post partita era arrivata anche la notizia sulle sue presunte dimissioni, smentite categoricamente: “Non ho neanche mai pensato di darle, non è nel mio carattere abbandonare la barca alla prima difficoltà e sarebbe anche stato da pazzi fare una cosa del genere dopo tutto il lavoro positivo fatto in questi mesi. Ho avuto dalla mia parte la società che ha deciso di tenermi e ora la prima cosa da fare è pensare al campionato per pensare a risollevarci per vincere questo campionato”.