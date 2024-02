Bassanini al Viareggio, possibile spostamento per Arconatese-Piace

La convocazione di Riccardo Bassanini con la Rappresentativa di Serie D per il torneo di Viareggio potrebbe permettere il rinvio dello scontro diretto con l’Arconatese, in programma domenica 18 febbraio (domenica il campionato è fermo proprio per l’avvio della manifestazione dedicata al calcio giovanile)

In un comunicato, la Lega nazionale dilettanti ha avvertito sulla possibilità di chiedere il rinvio per le sfide che vedono impegnate le squadre che abbiano i calciatori ancora impegnati proprio con la rappresentativa. “Nell’ipotesi di qualificazione agli ottavi di finale le gare suddette saranno rinviate ulteriormente al 28/2”.

Tutto ciò potrebbe portare il Piacenza a trasformare la sfida del Garilli contro il Club Milano del 25 febbraio (giornata in cui si giocherà anche un altro scontro al vertice come Varesina-Arconatese) nella prima gara dopo la sosta. La conseguenza? Un giocatore chiave come D’Agostino sconterebbe la squalifica in quel turno e insieme a Bassanini tornerebbe a disposizione per l’assalto all’Arconatese.