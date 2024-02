Lyons bagnati e sconfitti, ai bianconeri non riesce l’impresa: vince la capolista

Sul campo della capolista Sitav Lyons non concretizza. Inutile pure lo sprint per il punto di bonus.

La sfida dei bianconeri sul campo della capolista si conclude con un nulla di fatto per i bianconeri che, a differenza della gara di andata, non portano a casa nemmeno il punto di bonus. Tanta buona volontà da parte dei bianconeri ma poca concretezza, a differenza di un Viadana che non gioca la miglior partita della stagione, ma quanto basta per vincere il derby del Po e mantenere il primato in classifica.

Prossimo appuntamento della Sitav Lyons: trasferta a Vicenza, per uno scontro diretto da vincere ad ogni costo ed interrompere così un digiuno da vittorie che dura oramai da otto turni consecutivi.

LA FOTO GALLERY DI ANGELA PETRARELLI:

VIADANA: Sauze, Ciardullo (31’st Crea), Orellana, Jannelli (31’st Madero), Bronzini, Roger, Gregorio (18’st Mistratta), Ruiz, Locatelli (11’st Wagenpfeil), Boschetti, Lavorenti (24’st Mannucci), Schinchirimini, Oubina (18’st Mignucci), Luccardi (27’st Denti A.), Fiorentini (18’st Di Chio) . All: Pavan

SITAV LYONS: Del Bono, Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno, Chico, Fontana (14’st Via A.), Moretto, Bance (11’st Henderson), Cisse (39’ Van Rensburg), Pisicchio (21’st Bottacci), Cemicetti (11’st Conti), Tripodo (16’st Morosi), Minervino (31’st Cafaro), Acosta (13’st De Rossi). All: Urdaneta

Arbitro: Filippo Russo di Treviso.

Note: cartellino rosso al 13’st per Ruiz; cartellino giallo al 40’ st per Conti. Calciatori: Chico 3/3, Roger 5/6 Player of the match: Matias Sauze (Viadana). Spettatori 600 circa

Marcatori: 4’mt Sauze (5-0); 8’cp Roger (8-0); 17’cp Chico (8-3); 21’cp Chico (8-6); 23’ mt Orellana tr Roger (15-6); 34’ cp Roger (18-6) secondo tempo: 2’ cp Roger (21-6); 8’ cp Roger (24-6); 34’ mt Bruno tr Chico (24-13)